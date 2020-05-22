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22 Mayıs 2020, Cuma
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Karadeniz olsun

Ligde son 8 haftanın ’da oynanması yönündeki görüşlere Ağaoğlu’dan cevap geldi: “Böyle bir şey olacaksa iklim açısından en uygun yer ...

'in 12 Haziran'da yeniden başlayacağı kararlaştırıldı. Her ne kadar , deplasmanlı şekilde maçların oynanacağını söylese de bazı kesimlerden "En donanımlı şehir . Tüm takımlar burada kampa girsin ve maçlarını bu şehirde yapsınlar" sesleri yükseliyor. başkanı Ahmet Ağaoğlu ise bu söylemlere net şekilde karşı çıktı. Ağaoğlu "İstanbul, corona virüsün en çok görüldüğü yer. Dolayısıyla en riskli yer. Eğer böyle bir şey olacaksa, iklim açısından da en doğru yer . , , , ve 'da birçok tesis var" ifadelerini kullandı. Başkan Ağaoğlu, ligin kalan bölümünün adil şekilde tamamlanması için geçmiş 26 haftada olduğu gibi oynanması gerektiğini de belirtti.
  1. 22.5.2020
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