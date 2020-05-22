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22 Mayıs 2020, Cuma
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'in planı hazır

Hüseyin Çimşir'in planı hazır

’un kalan 8 maçından 5’i dış sahada. şampiyonluğun bu maçlardan geçtiğini düşünüyor.

, sezonun kalan 8 mücadelesini için başlangıç tarihini 12 Haziran olarak belirledi. temsilcisi bu 8 maçın 5'ini dış sahada oynayacak. Bordo-mavililer bu sezon iç sahada oynadığı 14 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti. Attığı 37 gole karşılık kalesinde 16 gol gördü. Deplasmanda ise 'in lideri durumunda. 12 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. 22 gol attı. 12 gol yedi. Karadeniz Fırtınası deplasmanda topladığı 23 puanla ligin bu alanda en iyisi. de şampiyonluğun deplasman maçlarından geçtiğini düşünüyor. Bunun için özel çalışmalar gerçekleştiriyor.
  1. 22.5.2020
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