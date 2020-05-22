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22 Mayıs 2020, Cuma
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30’una girdi

Guilherme 30’una girdi

'un devre arasında renklerine bağladığı 'nin dün doğum günüydü. Bordo-mavili kulüp de hesaplarından tecrübeli futbolcunun yeni yaşını kutladı. arkadaşları ve taraftarlar da 30 yaşına bakan Guilherme'ye kutlama mesajları yolladılar.

'un devre arasında renklerine bağladığı 'nin dün doğum günüydü. Bordo-mavili kulüp de hesaplarından tecrübeli futbolcunun yeni yaşını kutladı. arkadaşları ve taraftarlar da 30 yaşına bakan Guilherme'ye kutlama mesajları yolladılar.
  1. 22.5.2020
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