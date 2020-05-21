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21 Mayıs 2020, Perşembe
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Hasretimiz büyük

Hasretimiz büyük

ekibinde , oyuncularının gözünde hem şampiyonluk hem de 'nın ışığını gördüğünü söyledi.

ekibinde , oyuncularının gözünde hem şampiyonluk hem de 'nın ışığını gördüğünü söyledi. Genç çalıştırıcı "Ligde son 8 haftaya lider girdik. Kupada da yarı final ilk maçımızı kazandık. İki kulvarda da favori biziz. Oyuncu grubuna güvenim sonsuz" ifadelerini kullandı. 40 yaşıdaki başarılı teknik adam "Geldiğimden beri aynı şeyleri söylüyorum. Sahada problem çözebilen oyuncu sayımız fazla. Bu da işimizi kolaylaştırıyor. en yüksek camia biziz. Bu sezon iki kupayı da hak ediyoruz" diye konuştu.
  1. 21.5.2020
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