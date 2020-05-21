En büyük aday biziz - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
21 Mayıs 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor En büyük aday biziz

En büyük aday biziz

En büyük aday biziz

Bordo-mavili kulübün başkanı , takım bütçesini düşürmelerine rağmen hedeflerinin yükseldiğini söyledi.

Bordo-mavılı kulübün başkanı , takım bütçesini düşürmelerine rağmen hedeflerinin yükseldiğini söyledi. Ağaoğlu "Bizden önce 50 milyon euro'ya kurulan takım 5. oluyordu biz 16 milyon euro'luk takımla şampiyonluğun en büyük adayıyız. Bütçe olarak bizden çok daha güçlü takımlarla mücadele veriyoruz. Altyapıdaki gençlerimiz en büyük kaynağımız" dedi.

EVDE ZOR
Ahmet Ağaoğlu şampiyon olmaları halinde insanları evlerinde tutamayacaklarını söyledi. Ağaoğlu "Şampiyonluğumuzu ilan edersek 800 bin nüfuslu 'da insanları evde tutmak mümkün değil. Umarım o zamana kadar bir çözümü bulunur veya vaka sayısı sıfıra iner. Taraftarımızla birlikte çok kupalar kazanacağız" diye konuştu.

  1. 21.5.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

En büyük aday biziz haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA