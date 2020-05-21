En büyük aday biziz
Bordo-mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu, takım bütçesini düşürmelerine rağmen hedeflerinin yükseldiğini söyledi.
Bordo-mavılı kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu, takım bütçesini düşürmelerine rağmen hedeflerinin yükseldiğini söyledi. Ağaoğlu "Bizden önce 50 milyon euro'ya kurulan takım 5. oluyordu biz 16 milyon euro'luk takımla şampiyonluğun en büyük adayıyız. Bütçe olarak bizden çok daha güçlü takımlarla mücadele veriyoruz. Altyapıdaki gençlerimiz en büyük kaynağımız" dedi.
EVDE ZOR
Ahmet Ağaoğlu şampiyon olmaları halinde insanları evlerinde tutamayacaklarını söyledi. Ağaoğlu "Şampiyonluğumuzu ilan edersek 800 bin nüfuslu Trabzon'da insanları evde tutmak mümkün değil. Umarım o zamana kadar bir çözümü bulunur veya vaka sayısı sıfıra iner. Taraftarımızla birlikte çok kupalar kazanacağız" diye konuştu.
- 21.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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