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21 Mayıs 2020, Perşembe
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Ağaoğlu: Örnek oldunuz

Ağaoğlu: Örnek oldunuz

Başkan  da Avrupa'nın devlerini peşine takan ve Abdülkadir Ömür'ün örnek tavırlarını övdü.

Başkan da Avrupa'nın devlerini peşine takan ve Abdülkadir Ömür'ün örnek tavırlarını övdü. Ağaoğlu "Siz bu kulüpteki gençlerin rol modelisiniz. İkinize de teşekkür ediyorum. Sizler de bizler de gelecekte hak ettiğimizi alacağız" ifadelerini kullandı.
  1. 21.5.2020
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