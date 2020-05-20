Uğurcan Çakır için transfer görüşmesi başladı! Yeni takımı...
Trabzonspor'da son dakika haberi... Bordo mavililerin genç eldiveni Uğurcan Çakır, gösterdiği performansla izleyenleri kendine hayran bırakırken, Avrupa'nın önemli kulüplerinin transfer radarına da girmeyi başardı. Todofichajes'in haberine göre bordo mavili eldiven, Premier Lig yolcusu! İşte o takım ve Uğurcan için ödenecek bonservis... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Trabzonspor'un genç eldiveni Uğurcan Çakır, yuvadan uçuyor... Gösterdiği performansla adeta parmak ısırtan genç eldiven, Premier Lig'e transfer oluyor.
Todofichajes.com adlı internet sitesinin konu ile ilgili yaptığı haber şu şekilde;
"Corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle ara verilen Premier Lig'de Everton, Avrupa kupalarına katılmak için mücadele veriyordu. Maviler, İtalyan teknik direktör Carlo Ancelotti'nin gelişiyle beraber büyük bir ivme yakalamıştı.
KADROYU GÜÇLENDİRMEK İSTİYORLAR
Ancelotti yönetimindeki Everton, yapacağı takviyelerle gelecek sezona hazır başlamak istiyor ve bunun için transfer çalışmalarına var gücüyle devam ediyor.
Todofichajes, edindiği bilgilere göre Everton, Uğurcan Çakır'ı transfer etmek için Trabzonspor ile görüşmelere başladı. Öte yandan mavilerin uzun süredir oyuncunun peşinde olduğu biliniyor.
18 MİLYON EUROYA...
Devam eden görüşmelerde Trabzonspor'un, Everton'dan 18 milyon euroluk bonservis rakamı talep ettiği bildirilirken, bu rakam civarında transferin tamamlanacağı tahmin ediliyor."
Uğurcan Çakır, bu sezon Trabzonspor formasıyla toplamda 33 müsabakada rol alırken 39 golü kalesinde gördü ve 4 karşılaşmada gol yemedi.
- 20.05.2020
- Güncelleme: 20.05.2020 11:05
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Uğurcan Çakır için transfer görüşmesi başladı! Yeni takımı... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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