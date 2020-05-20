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20 Mayıs 2020, Çarşamba
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'un gözü Ada'da! ...

Trabzonspor'un gözü Ada'da! Transfer...

'de lider konumda bulunan ve bu sezon sahada gösterdiği performansla her kesimden takdir toplamayı başaran , transferde gösterdiği başarıyla da beğenileri kazandı. Özellikle 'den kiralık olarak kadroya katılan Sörloth'un oldukça iyi bir performans göstermesinin ardından, bordo-mavililer gözünü İngiletere'ye dikti. İşte detaylar...

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgın nedeniyle 'in başlama ihtimaline karşı geride kalan sekiz haftası için hazırlıklarını sürdüren , sezon tamamlanmasıyla birlikte transferde yapacağı hamleleri için çalışmalarını sürdürüyor. ekibinde oyuncu izleme komitesi, salgın nedeniyle şartlar el verdiği ölçüde taramalarına devam ederken, bir taraftan ise teknik ekipten gelen bilgiler doğrultusunda oyuncular hakkında bilgileri güncelliyor.

İNGİLTERE'YE DAHA HAKİM
Ön libero ve orta saha bölgesi için çok ciddi bir çalışma yürüten bordo-mavililer, 'in ayrılığı ve Badou Ndiaye'nin geleceğinin belirsiz olması nedeniyle takımın merkezi için titiz hareket ediyor. Sörloth ve Ekuban gibi gelecek vadeden oyuncuların yanı sıra Obi Mikel, Sturridge ve Ndiaye gibi yıldızları 'den kadrosuna katan bordo-mavili kulüp yeni sezonda da İngiltere piyasasına ağırlık verecek. Teknik Direktör Hüseyin Çimşir'in yardımcısı 'un takımda olması bordo-mavilileri İngiltere piyasasına hakim olma noktasında bir adım önde tutuyor.

SÖRLOTH VE EKUBAN ÖRNEĞİ
Süper Lig'de yaptığı doğru transferlerle hem mali hemde sportif yönden başarı sağlayan ve ligin lideri konumunda bulunan Trabzonspor'da, hedef yıldız adayı isimler. Sörloth ve Ekuban gibi patlama yapmayı bekleyen yetenekli isimlere yönelen bordo-mavililer bonservis'i yüksek gelen oyuncuları ilk planda kiralama yöntemiyle kadrosuna katıp, daha sonraki süreçte oyuncunun gelişimine göre bünyesine katmayı hedefliyor.

Trabzonspor'dan Sörloth kararı!

Trabzonspor'un gündemine gelen oyuncular arasında 'de yer alıyor. Bu oyuncunun sezon sonu sözleşmesinin bitecek olması Karadeniz ekibinin transferde aradığı özelliklerden bir tanesi. Bordo-mavililer İngiliz ekibi Leicester City ile sözleşmesi sona erecek olan tecrübeli oyuncunun yıllık ücret beklentisi hakkında çalışmalarını sürdürüyor.

  1. 20.05.2020
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