Trabzonspor'un gözü Ada'da! Transfer...
Süper Lig'de lider konumda bulunan ve bu sezon sahada gösterdiği performansla her kesimden takdir toplamayı başaran Trabzonspor, transferde gösterdiği başarıyla da beğenileri kazandı. Özellikle Premier Lig'den kiralık olarak kadroya katılan Sörloth'un oldukça iyi bir performans göstermesinin ardından, bordo-mavililer gözünü İngiletere'ye dikti. İşte detaylar...
Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgın nedeniyle Süper Lig'in başlama ihtimaline karşı geride kalan sekiz haftası için hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, sezon tamamlanmasıyla birlikte transferde yapacağı hamleleri için çalışmalarını sürdürüyor. Karadeniz ekibinde oyuncu izleme komitesi, salgın nedeniyle şartlar el verdiği ölçüde taramalarına devam ederken, bir taraftan ise teknik ekipten gelen bilgiler doğrultusunda oyuncular hakkında bilgileri güncelliyor.
İNGİLTERE'YE DAHA HAKİM
Ön libero ve orta saha bölgesi için çok ciddi bir çalışma yürüten bordo-mavililer, John Obi Mikel'in ayrılığı ve Badou Ndiaye'nin geleceğinin belirsiz olması nedeniyle takımın merkezi için titiz hareket ediyor. Sörloth ve Ekuban gibi gelecek vadeden oyuncuların yanı sıra Obi Mikel, Sturridge ve Ndiaye gibi yıldızları İngiltere'den kadrosuna katan bordo-mavili kulüp yeni transfer sezonda da İngiltere piyasasına ağırlık verecek. Teknik Direktör Hüseyin Çimşir'in yardımcısı Eddie Newton'un takımda olması bordo-mavilileri İngiltere piyasasına hakim olma noktasında bir adım önde tutuyor.
SÖRLOTH VE EKUBAN ÖRNEĞİ
Süper Lig'de yaptığı doğru transferlerle hem mali hemde sportif yönden başarı sağlayan ve ligin lideri konumunda bulunan Trabzonspor'da, hedef yıldız adayı isimler. Sörloth ve Ekuban gibi patlama yapmayı bekleyen yetenekli isimlere yönelen bordo-mavililer bonservis'i yüksek gelen oyuncuları ilk planda kiralama yöntemiyle kadrosuna katıp, daha sonraki süreçte oyuncunun gelişimine göre bünyesine katmayı hedefliyor.
Trabzonspor'un gündemine gelen oyuncular arasında Nampalys Mendy'de yer alıyor. Bu oyuncunun sezon sonu sözleşmesinin bitecek olması Karadeniz ekibinin transferde aradığı özelliklerden bir tanesi. Bordo-mavililer İngiliz ekibi Leicester City ile sözleşmesi sona erecek olan tecrübeli oyuncunun yıllık ücret beklentisi hakkında çalışmalarını sürdürüyor.
- 20.05.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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