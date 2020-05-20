Trabzonspor ve Başakşehir transfer savaşında! Junior Fernandes...

Trabzonspor ve Başakşehir ile beraber Olimpiakos, Süper Lig'in yıldız ismi için dev bir transfer savaşına girdi.

Cdf.cl adlı internet sitesi, konu ile ilgili yaptığı haberde okuyucularına şu bilgileri aktardı;

"Alanyaspor'un Şilili futbolcusunun sözleşmesi Haziran ayında bitiyor ve Türkiye Ligi'ndeki performansı, o ülkedeki diğer takımların ilgisini çekmesine neden oluyor.

Junior Fernandes Alanyaspor'da 3 sezon geçirdi ve kariyer rekoru kırarak burada 29 gol 15 asist yaptı. Avrupa'da Alanyaspor'a ek olarak Bayer Leverkusen ve Dinamo Zagreb'de oynadı.

Haziran ayında sözleşmesi sona erecek milli futbolcu Junior Fernandes, birkaç kulübün dikkatini çekti.

İLK TALİP YUNANİSTAN'DAN

Buna göre Junior Fernandes'e talip olan ilk takımın Yunan ekibi Olimpiakos olduğu belirtildi.

TRABZONSPOR VE BAŞAKŞEHİR...

Olimpiakos ile beraber Trabzonspor ve Başakşehir de Fernandes'in peşinde."

Junior Fernandes, bu sezon toplamda Alanyaspor ile çıktığı toplam 28 karşılaşmada 10 gol 6 asiste imza attı.