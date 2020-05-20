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20 Mayıs 2020, Çarşamba
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Haberler Trabzonspor Süper Lig devleri sıraya girdi! Transfer...

ve savaşında! ...

Trabzonspor ve Başakşehir transfer savaşında! Junior Fernandes...

Süper Lig ekiplerinden ve , büyük bir savaşına girdi... Cdf.cl adlı internet sitesi, konu ile ilgili yaptığı haberde, Trabzonspor ve Başakşehir ile beraber Olimpiakos'un, Süper Lig'in yıldızının peşinde olduğunu yazdı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

ve ile beraber Olimpiakos, Süper Lig'in yıldız ismi için dev bir savaşına girdi.

Cdf.cl adlı internet sitesi, konu ile ilgili yaptığı haberde okuyucularına şu bilgileri aktardı;

"Alanyaspor'un Şilili futbolcusunun sözleşmesi Haziran ayında bitiyor ve Türkiye Ligi'ndeki performansı, o ülkedeki diğer takımların ilgisini çekmesine neden oluyor.

Alanyaspor'da 3 sezon geçirdi ve kariyer rekoru kırarak burada 29 gol 15 asist yaptı. Avrupa'da Alanyaspor'a ek olarak Bayer Leverkusen ve Dinamo Zagreb'de oynadı.

Haziran ayında sözleşmesi sona erecek milli futbolcu Junior Fernandes, birkaç kulübün dikkatini çekti.

İLK TALİP YUNANİSTAN'DAN
Buna göre Junior Fernandes'e talip olan ilk takımın Yunan ekibi Olimpiakos olduğu belirtildi.

TRABZONSPOR VE BAŞAKŞEHİR...
Olimpiakos ile beraber Trabzonspor ve Başakşehir de Fernandes'in peşinde."

Junior Fernandes, bu sezon toplamda Alanyaspor ile çıktığı toplam 28 karşılaşmada 10 gol 6 asiste imza attı.

  1. 20.05.2020
  2. Güncelleme: 20.05.2020 11:53
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