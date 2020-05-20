Son dakika: Trabzonspor corona virüsü test sonuçlarını açıkladı!
Son dakika haberi... Trabzonspor Kulübü, futbolcu, teknik heyet ve kulüp çalışanlarına dördüncü kez uygulanan corona virüsü test sonuçlarının tamamının negatif çıktığını açıkladı.
Trabzonspor Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza her hafta rutin olarak uyguladığımız COVID-19 testlerinin dördüncüsü bugün tekrar yapılmış ve hiçbir pozitif vakaya rastlanmamıştır.
Bilgilendirme | Futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza her hafta rutin olarak uyguladığımız COVID-19 testlerinin dördüncüsü bugün tekrar yapılmış ve hiçbir pozitif vakaya rastlanmamıştır.— Trabzonspor Kulübü #EvdeKal?? (@Trabzonspor) May 20, 2020
Detaylar?? https://t.co/hu3NV6hc8e pic.twitter.com/Xb10dEAJri
- 20.05.2020
- Güncelleme: 20.05.2020 21:18
- Son dakika: Trabzonspor corona virüsü test sonuçlarını açıkladı!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
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