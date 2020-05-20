Son dakika: Trabzonspor corona virüsü test sonuçlarını açıkladı! - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
20 Mayıs 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Trabzonspor corona testi sonuçlarını açıkladı!

dakika: corona virüsü test sonuçlarını açıkladı!

Son dakika: Trabzonspor corona virüsü test sonuçlarını açıkladı!

dakika haberi... Kulübü, futbolcu, kulüp çalışanlarına dördüncü kez uygulanan corona virüsü test sonuçlarının tamamının negatif çıktığını açıkladı.

Trabzonspor Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza her hafta rutin olarak uyguladığımız ve hiçbir pozitif vakaya rastlanmamıştır.

  1. 20.05.2020
  2. Güncelleme: 20.05.2020 21:18
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Son dakika: Trabzonspor corona virüsü test sonuçlarını açıkladı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA