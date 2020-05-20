Son dakika: Trabzonspor corona virüsü test sonuçlarını açıkladı!

Trabzonspor Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza her hafta rutin olarak uyguladığımız COVID-19 testlerinin dördüncüsü bugün tekrar yapılmış ve hiçbir pozitif vakaya rastlanmamıştır.