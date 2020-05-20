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20 Mayıs 2020, Çarşamba
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Ndiaye sahaya indi

Ndiaye sahaya indi

olduktan sonra çabuk şekilde toparlayan Badou Ndiaye, salonda sürdürdüğü idmanların ardından saha çalışmalarına da başladı.

olduktan sonra çabuk şekilde toparlayan Badou Ndiaye, salonda sürdürdüğü idmanların ardından saha çalışmalarına da başladı. Senegalli futbolcu, güçlü kas yapısıyla çabuk iyileşti. Kısa süre içinde takım arkadaşlarına katılacak.
  1. 20.5.2020
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