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19 Mayıs 2020, Salı
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Güneşli güne

Güneşli güne

Bordo-mavılı kulüp hesaplarında 'ü Anma, Gençlik ve ile ilgili paylaşımlar yaptı.

Bordo-mavılı kulüp hesaplarında 'ü Anma, Gençlik ve ile ilgili paylaşımlar yaptı. 'Güneşli günlere' başlığıyla yapılan paylaşımlarda "'ün izindeyiz" denildi.
  1. 19.5.2020
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