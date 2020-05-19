Davidson Trabzon’u paylaştı

Türkiye'den Trabzonspor ve Başakşehir'in istediği Davidson hakkında çıkan haberleri İnstagram hesabından paylaştı. Guimaraes'in hücum oyuncusunun sosyal medya hesabından yaptığı bu paylaşım "Kariyerini Türkiye'de sürdürecek" iddialarını güçlendirdi.