Davidson Trabzon’u paylaştı - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
19 Mayıs 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Davidson Trabzon’u paylaştı

Davidson Trabzon’u paylaştı

Davidson Trabzon’u paylaştı

'den ve 'in istediği Davidson hakkında çıkan haberleri İnstagram hesabından Trabzonspor paylaşımı yaptı.

'den ve 'in istediği Davidson hakkında çıkan haberleri İnstagram hesabından paylaştı. Guimaraes'in hücum oyuncusunun sosyal medya hesabından yaptığı bu paylaşım "Kariyerini Türkiye'de sürdürecek" iddialarını güçlendirdi.

  1. 19.5.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Davidson Trabzon’u paylaştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA