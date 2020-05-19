Ali Kemal Denizci: Abdülkadir Ömür için Nice'ten teklif aldık - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
19 Mayıs 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Trabzonsporlu isim açıkladı! "Abdülkadir için teklif aldık"

Denizci: Abdülkadir Ömür için Nice'ten teklif aldık

Ali Kemal Denizci: Abdülkadir Ömür için Nice'ten teklif aldık

'da yönetim danışmanlığı görevini yürüten efsane futbolcu Denizci, flaş bir itirafında bulundu. Denizci, ismi Nice ile anılan Abdülkadir Ömür için Fransız kulübünden teklif aldıklarını açıkladı. İşte detaylar...

Yönetim Danışmanı Denizci, Abdülkadir Ömür için 'nın Nice kulübünden teklifi aldıklarını açıkladı.

Radyospor'a konuşan bordo-mavililerin efsane futbolcusu, "Abdülakadir Ömür için Nice'ten teklif aldık. Sezon başında şanssız bir sakatlık yaşadı. O sakatlığı yaşamasaydı daha büyük teklifler alırdı. Biz onun oynayıp daha büyük kulüplere gitmesi gerektiğini düşünüyoruz çünkü bunlar çok genç oyuncular. Her şey para değil. Ben Abdülkadir'i izlemeye doyamıyorum" dedi.

"LİG LİDERİ ŞAMPİYON İLAN EDİLMELİ!"

Denizci ayrıca, 12 Haziran'da yeniden başlayacağı açıklanan 'le ilgili de flaş bir öneri sundu. Maçlar oynanırken futbolcularda corona vürüsüne rastlanması halinde ligin iptal edilmesi gerektiğini belirten Denizci şu ifadelere yer verdi:

"Bu oyunun oynanması lazım. Bu maçlar oynanacak. Ancak diyelim ki her takımdan 4-5 futbolcu bir anda sıkıntıya düştü. 'ya şampiyonu ilan etmen lazım. Şu anki lider şampiyon ilan edilmeli. Bu karar kesinlikle çıkmalı. Böyle bir karar çıkmazsa yanlış yaparlar. Bunun başka bir izahı yok. Benim yabancılarım oynayamazsa ne olacak?

Devletin aldığı karara saygı duymamız lazım. Trabzonspor oynayarak şampiyon olmak istiyor. Şampiyonluğun havası da kaçtı. Trabzonspor talihsizlikler çekti ve senelerdir şampiyon olamadı. Trabzonspor'un şampiyon olmasını çok istiyorum. Futbolcuların bağışıklık sistemi yüksek. Bu maçlar eğer oynanacaksa 1 ay içinde bitirilebilir."

  1. 19.05.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ali Kemal Denizci: Abdülkadir Ömür için Nice'ten teklif aldık haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA