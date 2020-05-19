Ali Kemal Denizci: Abdülkadir Ömür için Nice'ten teklif aldık

Trabzonspor Yönetim Danışmanı Ali Kemal Denizci, Abdülkadir Ömür için Fransa'nın Nice kulübünden transfer teklifi aldıklarını açıkladı.

Radyospor'a konuşan bordo-mavililerin efsane futbolcusu, "Abdülakadir Ömür için Nice'ten teklif aldık. Sezon başında şanssız bir sakatlık yaşadı. O sakatlığı yaşamasaydı daha büyük teklifler alırdı. Biz onun oynayıp daha büyük kulüplere gitmesi gerektiğini düşünüyoruz çünkü bunlar çok genç oyuncular. Her şey para değil. Ben Abdülkadir'i izlemeye doyamıyorum" dedi.

"LİG LİDERİ ŞAMPİYON İLAN EDİLMELİ!"

Denizci ayrıca, 12 Haziran'da yeniden başlayacağı açıklanan Süper Lig'le ilgili de flaş bir öneri sundu. Maçlar oynanırken futbolcularda corona vürüsüne rastlanması halinde ligin iptal edilmesi gerektiğini belirten Denizci şu ifadelere yer verdi:

"Bu oyunun oynanması lazım. Bu maçlar oynanacak. Ancak diyelim ki her takımdan 4-5 futbolcu bir anda sıkıntıya düştü. UEFA'ya şampiyonu ilan etmen lazım. Şu anki lider şampiyon ilan edilmeli. Bu karar kesinlikle çıkmalı. Böyle bir karar çıkmazsa yanlış yaparlar. Bunun başka bir izahı yok. Benim yabancılarım oynayamazsa ne olacak?

Devletin aldığı karara saygı duymamız lazım. Trabzonspor oynayarak şampiyon olmak istiyor. Şampiyonluğun havası da kaçtı. Trabzonspor talihsizlikler çekti ve senelerdir şampiyon olamadı. Trabzonspor'un şampiyon olmasını çok istiyorum. Futbolcuların bağışıklık sistemi yüksek. Bu maçlar eğer oynanacaksa 1 ay içinde bitirilebilir."