Trabzonspor'da büyük fedakarlık

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını ekonomik açıdan birçok sektöre büyük yara verirken futbol da bundan nasibini almış durumda.

Birçok takım fedakarlıklardan bahsederken ekonomik bakımdan iyi bir durumda olan Trabzonspor kulübünde de fedakarlıklar konuşulmaya başladı. Bu doğrultuda bordo-mavili kulüpte yerli oyuncuların maaşlarından yüzde 20 kesintiye gidilmesini kabul ettiği öğrenildi.

Yabancı oyuncuların ise primleri almayarak fedakarlığı kabul ettikleri ifade edildi. Bu karar liglerin başlamama ihtimali üzerine alındı. Federasyonun açıkladığı 12 Haziran veya daha sonraki bir tarihte Süper Lig kaldığı yerden devam ederse bu uygulama devre dışı kalacak. Eski sisteme dönülecek.