Trabzonspor'da büyük fedakarlık
Corona virüsü sebebiyle ligler oynanmazsa yerliler yüzde 20’lik maaşlarını almayacaklar. Yabancılar da primlerinden vazgeçtiler.
Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını ekonomik açıdan birçok sektöre büyük yara verirken futbol da bundan nasibini almış durumda.
Birçok takım fedakarlıklardan bahsederken ekonomik bakımdan iyi bir durumda olan Trabzonspor kulübünde de fedakarlıklar konuşulmaya başladı. Bu doğrultuda bordo-mavili kulüpte yerli oyuncuların maaşlarından yüzde 20 kesintiye gidilmesini kabul ettiği öğrenildi.
Yabancı oyuncuların ise primleri almayarak fedakarlığı kabul ettikleri ifade edildi. Bu karar liglerin başlamama ihtimali üzerine alındı. Federasyonun açıkladığı 12 Haziran veya daha sonraki bir tarihte Süper Lig kaldığı yerden devam ederse bu uygulama devre dışı kalacak. Eski sisteme dönülecek.
- 18.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Trabzonspor'da büyük fedakarlık haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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