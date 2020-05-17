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17 Mayıs 2020, Pazar
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Rakip

Rakip U-19

temsilcisi, corona virüsün sürdüğü dönemde hazırlık maçı yapmayı planlıyordu.

temsilcisi, corona virüsün sürdüğü dönemde hazırlık maçı yapmayı planlıyordu. Resmi siteden yapılan açıklamada rakip bulunamazsa takımıyla oynanacağı belirtilmişti. Bordo-mavililerin rakip bulma arayışları olumsuz sonuçlandı. , kendi U-19 takımıyla bir hazırlık maçı yapacak. Teknik direktör Hüseyin Çimşir oyuncularının son durumunu bu mücadelede test edecek.
  1. 17.5.2020
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