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17 Mayıs 2020, Pazar
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Abdulkadir Parmak'tan şampiyonluk açıklaması!

Abdulkadir Parmak'tan şampiyonluk açıklaması!

Bu sezon ligde fırtına gibi esen ilk 26 hafta itibarıyla liderlik koltuğunun sahibi konumunda. Bordo-mavililer kupa hasretine son vermek isterken, başarılı oyuncu Abdulkadir Parmak'tan flaş açıklamalar geldi. İşte o sözler...

'un orta saha oyuncusu Abdulkadir Parmak, önemli açıklamalarda bulundu.

Parmak, lige çok iyi hazırlandıklarını belirterek, "Antrenmanlarımız çok iyi geçiyor. Sezonu çifte kupayla tamamlayacağız" dedi.

25 yaşındaki futbolcu, bu sezon çıktığı 35 resmi maçta 3 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi.

  1. 17.05.2020
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