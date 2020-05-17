Abdulkadir Parmak'tan şampiyonluk açıklaması!
Bu sezon ligde fırtına gibi esen Trabzonspor ilk 26 hafta itibarıyla liderlik koltuğunun sahibi konumunda. Bordo-mavililer kupa hasretine son vermek isterken, başarılı oyuncu Abdulkadir Parmak'tan flaş açıklamalar geldi. İşte o sözler...
Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Abdulkadir Parmak, önemli açıklamalarda bulundu.
Parmak, lige çok iyi hazırlandıklarını belirterek, "Antrenmanlarımız çok iyi geçiyor. Sezonu çifte kupayla tamamlayacağız" dedi.
25 yaşındaki futbolcu, bu sezon çıktığı 35 resmi maçta 3 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi.
- 17.05.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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