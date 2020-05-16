Türkiye’de mutluyum - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
16 Mayıs 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Türkiye’de mutluyum

’de mutluyum

Türkiye’de mutluyum

Novak, 'de mutlu olduğunu da belirterek, "Salgından önce yönetim ile anlaşmaya çok yakındık. Ancak daha sonra müzakereler durma noktasına geldi. Türkiye'de memnun olduğum sır değil. Ama yine de nasıl sonuçlanacağını beraber göreceğiz" yorumunda bulundu.

Filip Novak ülkesinde yayım yapan sport.cz sitesine açıklama yaptı. Novak, "Lig kalan 8 hafta oynanmadan sona erdirilirse bizim için iyi olur. Bizi şampiyon ilan etmek zorunda kalırlar. Doğrudan tüm takım için hayal gibi olur. Direkt Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda oluruz" dedi. Filip, sezon öncesinde kendilerine Avrupa kupalarına katılmayı hedef koyduklarını da belirterek, "Ancak takımları iyi durumda değiller. Bu yüzden ne pahasına olursa olsun ligi bitirmek isteyecekler. Biz şu anda Futbol Federasyonunun kararını beklemek zorundayız" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'DE MUTLUYUM

Novak, Türkiye'de mutlu olduğunu da belirterek, "Salgından önce yönetim ile anlaşmaya çok yakındık. Ancak daha sonra müzakereler durma noktasına geldi. Türkiye'de memnun olduğum sır değil. Ama yine de nasıl sonuçlanacağını beraber göreceğiz" yorumunda bulundu.

  1. 16.5.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Türkiye’de mutluyum haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA