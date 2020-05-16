Türkiye’de mutluyum
Novak, Türkiye'de mutlu olduğunu da belirterek, "Salgından önce yönetim ile anlaşmaya çok yakındık. Ancak daha sonra müzakereler durma noktasına geldi. Türkiye'de memnun olduğum sır değil. Ama yine de nasıl sonuçlanacağını beraber göreceğiz" yorumunda bulundu.
Filip Novak ülkesinde yayım yapan sport.cz sitesine açıklama yaptı. Novak, "Lig kalan 8 hafta oynanmadan sona erdirilirse bizim için iyi olur. Bizi şampiyon ilan etmek zorunda kalırlar. Doğrudan tüm takım için hayal gibi olur. Direkt Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda oluruz" dedi. Filip, sezon öncesinde kendilerine Avrupa kupalarına katılmayı hedef koyduklarını da belirterek, "Ancak İstanbul takımları iyi durumda değiller. Bu yüzden ne pahasına olursa olsun ligi bitirmek isteyecekler. Biz şu anda Türkiye Futbol Federasyonunun kararını beklemek zorundayız" ifadelerini kullandı.
TÜRKİYE'DE MUTLUYUM
Novak, Türkiye'de mutlu olduğunu da belirterek, "Salgından önce yönetim ile anlaşmaya çok yakındık. Ancak daha sonra müzakereler durma noktasına geldi. Türkiye'de memnun olduğum sır değil. Ama yine de nasıl sonuçlanacağını beraber göreceğiz" yorumunda bulundu.
- 16.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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