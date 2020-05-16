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16 Mayıs 2020, Cumartesi
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değer katıyor

Trabzonspor değer katıyor

Bordo-mavili kulüp, oyuncularına değer katmasıyla öne çıkıyor. sayesinde en fazla değer kazanan oyuncu oldu.

Bordo-mavili kulüp, oyuncularına değer katmasıyla öne çıkıyor. sayesinde en fazla değer kazanan oyuncu oldu. Genç file bekçisi 2015'te Fırtına'da ilk maçına çıktığında değeri sadece 100 bin euro'ydu. Şu anda 9.5 milyon euro'luk değere sahip. Sörloth da 8 Ağustos 2019'da Trabzonspor'da ilk maçına çıktığında değeri 6 milyon euro'ydu. Şimdi ise 13 milyon euro'ya ulaştı. Tam 7 milyon euro değer kazandı.
  1. 16.5.2020
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