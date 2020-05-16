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16 Mayıs 2020, Cumartesi
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Sörloth ve Ndiaye salonda

Sörloth ve Ndiaye salonda

Covid-19 öncesi menisküs ameliyatı olan Badou Ndiaye ile karantina nedeniyle takıma geç katılan çalışmalarını salonda sürdürdü.

Covid-19 öncesi menisküs ameliyatı olan Badou Ndiaye ile karantina nedeniyle takıma geç katılan çalışmalarını salonda sürdürdü. Ndiaye dizini güçlendirip açık kapatırken, Sörloth da kuvvet ve kondisyon artırıcı egzersizler uyguladı. Durumları iyi olan iki oyuncunun da haftaya takıma dahil olmaları öngörülüyor.
  1. 16.5.2020
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