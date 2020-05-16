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16 Mayıs 2020, Cumartesi
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Gözler toplantıda

Gözler toplantıda

Kulüpler Birliği’nin artan korona vakaları sonrası lig ile ilgili nasıl bir karara varacağı merakla bekleniyor.

'da gözler Kulüpler Birliği toplantısına çevrildi. Haftaya çarşamba günü yapılması beklenen toplantıda Futbol Federasyonu'nun ligleri 12 Haziran'da başlatma kararı masaya yatırılacak. Trabzonspor kararı saygıyla karşılarken, birçok kulüp ise 'ye tepki göstermişti. Kararın ardından bazı kulüplerde ciddi sayıda corona virüsü vakasına rastlandı. Bu nedenle toplantı önem kazandı. Online olarak yapılması beklenen toplantıda ligin oynanması durumunda ortaya çıkabilecek sorunların yanı sıra mevcut haliyle tescilinin de tartışılması bekleniyor.
  1. 16.5.2020
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