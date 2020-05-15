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15 Mayıs 2020, Cuma
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İdmanda güneş keyfi

İdmanda güneş keyfi

Bordo-mavili takım hazırlıklarına devam etti. Bir gün sonra yeniden çift idmana dönülürken oyuncular sabah teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde toparlanma çalışmaları gerçekleştirdi.

Neşeler yine yerindeydi. Özel pinpon masasında yapılan ikili maçlar büyük çekişmeye sahne oldu. Futbolcular dinlenmelerde güneşin keyfini çıkardı. Akşam idmanıyla mesai tamamlandı.

  1. 15.5.2020
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