İdmanda güneş keyfi
Bordo-mavili takım hazırlıklarına devam etti. Bir gün sonra yeniden çift idmana dönülürken oyuncular sabah teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde toparlanma çalışmaları gerçekleştirdi.
Neşeler yine yerindeydi. Özel pinpon masasında yapılan ikili maçlar büyük çekişmeye sahne oldu. Futbolcular dinlenmelerde güneşin keyfini çıkardı. Akşam idmanıyla mesai tamamlandı.
- 15.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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