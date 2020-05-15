‘Bay Beyin’ değerini 3’e katladı
Trabzonspor'a geldiğinde 1.5 milyon euro değere sahip olan Nwakaeme, bordo- mavili takımdaki performansı sonrası bu rakamı 5 milyon euro'ya kadar yükseltti.
Covid-19 sonrası değeri 4 milyon euro'ya inse de Nijeryalı oyuncu 3 kata yakın değer kazandı. Taraftarın 'Bay Beyin' dediği Nwakaeme bu sezon Süper Lig, Türkiye Kupası ve Avrupa Ligi'nde 37 maça çıktı; 13 gol attı, 12 de asist gerçekleştirdi. İlk 11'in vazgeçilmezi 31 yaşındaki yıldız, ligin yeniden başlaması halinde şampiyonluğu kazanmak için tüm güçleriyle çalışacaklarını söyledi.
- 15.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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