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15 Mayıs 2020, Cuma
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’ değerini 3’e katladı

‘Bay Beyin’ değerini 3’e katladı

'a geldiğinde 1.5 milyon euro değere sahip olan Nwakaeme, bordo- mavili takımdaki performansı sonrası bu rakamı 5 milyon euro'ya kadar yükseltti.

Covid-19 sonrası değeri 4 milyon euro'ya inse de Nijeryalı oyuncu 3 kata yakın değer kazandı. Taraftarın '' dediği Nwakaeme bu sezon , ve Avrupa Ligi'nde 37 maça çıktı; 13 gol attı, 12 de asist gerçekleştirdi. İlk 11'in vazgeçilmezi 31 yaşındaki yıldız, ligin yeniden başlaması halinde şampiyonluğu kazanmak için tüm güçleriyle çalışacaklarını söyledi.

  1. 15.5.2020
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