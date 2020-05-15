‘Bay Beyin’ değerini 3’e katladı

Covid-19 sonrası değeri 4 milyon euro'ya inse de Nijeryalı oyuncu 3 kata yakın değer kazandı. Taraftarın 'Bay Beyin' dediği Nwakaeme bu sezon Süper Lig, Türkiye Kupası ve Avrupa Ligi'nde 37 maça çıktı; 13 gol attı, 12 de asist gerçekleştirdi. İlk 11'in vazgeçilmezi 31 yaşındaki yıldız, ligin yeniden başlaması halinde şampiyonluğu kazanmak için tüm güçleriyle çalışacaklarını söyledi.