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14 Mayıs 2020, Perşembe
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’lara yeni konsept

TS Club’lara yeni konsept

Corona virüsü ile duran satışlarında ciddi gelir kaybı yaşanmıştı. satışları hareketlendirmek için çalışma başlattı.

Corona virüsü ile duran satışlarında ciddi gelir kaybı yaşanmıştı. satışları hareketlendirmek için çalışma başlattı. Kampanyalar ile online satışta forma ve ürünlere ilginin yeniden artırılması hedefleniyor. Gelecek sezon formalarının tanıtımı için de farklı projeler üzerinde duruluyor.
  1. 14.5.2020
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