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14 Mayıs 2020, Perşembe
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Soma faciasını unutmadı

Soma faciasını unutmadı

, 'nın Soma ilçesinde 2014'te meydana gelen maden kazasında hayatını kaybeden unutmadı.

, 'nın Soma ilçesinde 2014'te meydana gelen maden kazasında hayatını kaybeden unutmadı. Bordo-mavili kulübün Twitter hesabından, "Soma" etiketiyle yapılan paylaşımda, "Hayatını kaybeden madencilerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadesine yer verildi.
  1. 14.5.2020
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