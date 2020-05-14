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14 Mayıs 2020, Perşembe
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Hazırlıklar sürüyor

Hazırlıklar sürüyor

Bordo-mavili takım 'da tekrar başlaması planlanan lig hazırlıklarına devam etti.

Bordo-mavili takım 'da tekrar başlaması planlanan lig hazırlıklarına devam etti. 'nde yapılan antrenmanda oyuncular kondisyon artırıcı ve topla çeşitli çalışmalar gerçekleştirdi. Uzun süredir çift idman yaptıran teknik direktör Hüseyin Çimşir dün sayıyı bire indirdi. Futbolcular biraz rahatladı.
  1. 14.5.2020
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