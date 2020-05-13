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13 Mayıs 2020, Çarşamba
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kuvvet çalıştı

Trabzonspor kuvvet çalıştı

lideri , corona virüsü nedeniyle lige verilen arada çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. 'nde yaptığı antrenmanda güç depolayan bordo-mavililerde futbolcuların neşeli halleri dikkat çekti.

'de lider durumda bulunan , yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle verilen arada hazırlıklarına devam etti.

Bordo-mavililer, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde 'nde antrenman yaptı. Antrenmanda futbolcular, kuvvet çalışmaları gerçekleştirdi.

ekibi, yarın yapacağı idmanla çalışmalarını sürdürecek.

  1. 13.05.2020
  2. Güncelleme: 13.05.2020 21:49
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