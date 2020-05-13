Trabzonspor kuvvet çalıştı

Süper Lig'de lider durumda bulunan Trabzonspor, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle verilen arada hazırlıklarına devam etti.

Bordo-mavililer, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde antrenman yaptı. Antrenmanda futbolcular, kuvvet çalışmaları gerçekleştirdi.

Karadeniz ekibi, yarın yapacağı idmanla çalışmalarını sürdürecek.