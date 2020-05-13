Trabzonspor kuvvet çalıştı
Süper Lig lideri Trabzonspor, corona virüsü nedeniyle lige verilen arada çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanda güç depolayan bordo-mavililerde futbolcuların neşeli halleri dikkat çekti.
Süper Lig'de lider durumda bulunan Trabzonspor, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle verilen arada hazırlıklarına devam etti.
Bordo-mavililer, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde antrenman yaptı. Antrenmanda futbolcular, kuvvet çalışmaları gerçekleştirdi.
Karadeniz ekibi, yarın yapacağı idmanla çalışmalarını sürdürecek.
- 13.05.2020
- Güncelleme: 13.05.2020 21:49
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