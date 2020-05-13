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13 Mayıs 2020, Çarşamba
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Bıyık&sakal trendi

Bıyık&sakal trendi

Fırtına'da oyuncuların çekiyor. Covid-19 sürecinde kalmasının da başlattı

Fırtına'da oyuncuların yeni saç ve sakal stilleri dikkat çekiyor. Covid-19 sürecinde berber ve kuaförlerin uzun süre kapalı kalmasının da etkisiyle özellikle yerli oyuncular bıyık modası başlattı. Abdülkadir Ömür, Abdulkadir Parmak ve 'in yanı sıra bazı genç oyuncular bıyık bıraktı. Yabancı oyuncuların ise saçlarını kısa kestirdikleri görüldü.
  1. 13.5.2020
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