Transfer fırtınası! Trabzonspor'dan kiralama formülü - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
11 Mayıs 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Transfer fırtınası! Trabzonspor'dan kiralama formülü

fırtınası! 'dan kiralama formülü

Transfer fırtınası! Trabzonspor'dan kiralama formülü

Yönetimin, ’nu tekrar gündeme aldığı belirtiliyor. Valle’de rakip ... Duelund ise ‘Gelmiyorum’ dedi...

Gelecek sezona yönelik çalışmaları sürüyor. basını, 'un 'in 22 yaşındaki sol açığı Mikkel Duelund ile ilgilendiğini yazmıştı. Danimarkalı oyuncu, sosyal medya hesabından, Kiev'den ayrılmayacağını dile getirerek, "Okuduğunuz her şeye inanmayın. Benim geleceğim Kiev'de" ifadelerini kullandı. Deportivo ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek Borja Valle, bordo-mavili yönetim tarafından gündeme alınmıştı. Yunan basınından Live Sport, 27 yaşındaki sol kanat için 'un da teklifte bulunduğunu, oyuncunun Yunan ekibine daha yakın olduğunu iddia etti. Transferde geniş bir liste ile hareket eden Trabzonspor, genç ve maliyeti uygun isimler üzerinde duruyor.

OPSİYONLU KİRALAMA FORMÜLÜ!
Sezon başında transferi için büyük uğraş verilen ancak Championship ekibi Brentford'a kaptırılan genç forvet için yönetimin yeniden devreye girdiği belirtiliyor. Teklifin satın alma opsiyonlu kiralama olacağı bildirildi. Ada'da aradığını bulamayan Halil'in de Trabzonspor'a sıcak baktığı iddia edildi.

  1. 11.5.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Transfer fırtınası! Trabzonspor'dan kiralama formülü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA