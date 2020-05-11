Transfer fırtınası! Trabzonspor'dan kiralama formülü

Gelecek sezona yönelik transfer çalışmaları sürüyor. Ukrayna basını, Trabzonspor'un Dinamo Kiev'in 22 yaşındaki sol açığı Mikkel Duelund ile ilgilendiğini yazmıştı. Danimarkalı oyuncu, sosyal medya hesabından, Kiev'den ayrılmayacağını dile getirerek, "Okuduğunuz her şeye inanmayın. Benim geleceğim Kiev'de" ifadelerini kullandı. Deportivo ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek Borja Valle, bordo-mavili yönetim tarafından gündeme alınmıştı. Yunan basınından Live Sport, 27 yaşındaki sol kanat için Panathinaikos'un da teklifte bulunduğunu, oyuncunun Yunan ekibine daha yakın olduğunu iddia etti. Transferde geniş bir liste ile hareket eden Trabzonspor, genç ve maliyeti uygun isimler üzerinde duruyor.

OPSİYONLU KİRALAMA FORMÜLÜ!

Sezon başında transferi için büyük uğraş verilen ancak Championship ekibi Brentford'a kaptırılan genç forvet Halil Dervişoğlu için yönetimin yeniden devreye girdiği belirtiliyor. Teklifin satın alma opsiyonlu kiralama olacağı bildirildi. Ada'da aradığını bulamayan Halil'in de Trabzonspor'a sıcak baktığı iddia edildi.