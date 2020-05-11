Transfer fırtınası! Trabzonspor'dan kiralama formülü
Yönetimin, Halil Dervişoğlu’nu tekrar gündeme aldığı belirtiliyor. Valle’de rakip Panathinaikos... Duelund ise ‘Gelmiyorum’ dedi...
Gelecek sezona yönelik transfer çalışmaları sürüyor. Ukrayna basını, Trabzonspor'un Dinamo Kiev'in 22 yaşındaki sol açığı Mikkel Duelund ile ilgilendiğini yazmıştı. Danimarkalı oyuncu, sosyal medya hesabından, Kiev'den ayrılmayacağını dile getirerek, "Okuduğunuz her şeye inanmayın. Benim geleceğim Kiev'de" ifadelerini kullandı. Deportivo ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek Borja Valle, bordo-mavili yönetim tarafından gündeme alınmıştı. Yunan basınından Live Sport, 27 yaşındaki sol kanat için Panathinaikos'un da teklifte bulunduğunu, oyuncunun Yunan ekibine daha yakın olduğunu iddia etti. Transferde geniş bir liste ile hareket eden Trabzonspor, genç ve maliyeti uygun isimler üzerinde duruyor.
OPSİYONLU KİRALAMA FORMÜLÜ!
Sezon başında transferi için büyük uğraş verilen ancak Championship ekibi Brentford'a kaptırılan genç forvet Halil Dervişoğlu için yönetimin yeniden devreye girdiği belirtiliyor. Teklifin satın alma opsiyonlu kiralama olacağı bildirildi. Ada'da aradığını bulamayan Halil'in de Trabzonspor'a sıcak baktığı iddia edildi.
- 11.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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