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11 Mayıs 2020, Pazartesi
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işine bakıyor

Nwakaeme işine bakıyor

'daki başarılı performansı sonrası Suudi ekipleri başta olmak üzere transfer teklifleri alan Anthony 'nin tek düşüncesi şampiyonluk.

Bordo-mavili takımla 2 yıl daha sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki Nijeryalı yıldız, "Korona olmasa liderdik ve hedefe çok yakındık. Yine de şampiyonluğa ulaşacağız" dedi.

  1. 11.5.2020
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