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11 Mayıs 2020, Pazartesi
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Anneler unutulmadı

Anneler unutulmadı

, bordo-mavili takımda da dünün gündemiydi. Yönetim resmi twitter adresinden kutlama mesajı yayınlarken, oyuncular ve teknik ekipte yer alan isimler sokağa çıkma yasağı ve sosyal izolasyon nedeniyle annelerini telefonla arayıp, gönüllerini aldılar.

Anneler Günü, bordo-mavili takımda da dünün gündemiydi. Yönetim resmi twitter adresinden kutlama mesajı yayınlarken, oyuncular ve teknik ekipte yer alan isimler sokağa çıkma yasağı ve sosyal izolasyon nedeniyle annelerini telefonla arayıp, gönüllerini aldılar.

  1. 11.5.2020
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