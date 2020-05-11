Anneler unutulmadı
Anneler Günü, bordo-mavili takımda da dünün gündemiydi. Yönetim resmi twitter adresinden kutlama mesajı yayınlarken, oyuncular ve teknik ekipte yer alan isimler sokağa çıkma yasağı ve sosyal izolasyon nedeniyle annelerini telefonla arayıp, gönüllerini aldılar.
Anneler Günü, bordo-mavili takımda da dünün gündemiydi. Yönetim resmi twitter adresinden kutlama mesajı yayınlarken, oyuncular ve teknik ekipte yer alan isimler sokağa çıkma yasağı ve sosyal izolasyon nedeniyle annelerini telefonla arayıp, gönüllerini aldılar.
- 11.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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