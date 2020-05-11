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11 Mayıs 2020, Pazartesi
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Altın golle yıkıldı

Altın golle yıkıldı

Kulüpler Birliği ve beIN Sports iş birliğiyle düzenlenen E-Futbol Turnuvası'nda yarı finalde elendi.

Bordo-mavili takım adına turnuvada yarışan dün çeyrek finalde MKE Ankaragücü'nden Sıtkı İmdat'ı 4-1 mağlup etti. Çakır, yarı finalde ise normal süresi 2-2 biten çekişmeli maçta 'dan Erdoğan Yeşilyurt'a altın golle kaybetti. Uğurcan, "Yarı finale yakışır bir maç oldu. Bu organizasyonda bulunduğum için çok mutluyum" dedi.

  1. 11.5.2020
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