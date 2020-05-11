Altın golle yıkıldı

Bordo-mavili takım adına turnuvada yarışan Uğurcan Çakır dün çeyrek finalde MKE Ankaragücü'nden Sıtkı İmdat'ı 4-1 mağlup etti. Çakır, yarı finalde ise normal süresi 2-2 biten çekişmeli maçta Sivasspor'dan Erdoğan Yeşilyurt'a altın golle kaybetti. Uğurcan, "Yarı finale yakışır bir maç oldu. Bu organizasyonda bulunduğum için çok mutluyum" dedi.