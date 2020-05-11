Altın golle yıkıldı
Kulüpler Birliği ve beIN Sports iş birliğiyle düzenlenen Türkiye E-Futbol Turnuvası'nda Trabzonspor yarı finalde elendi.
Bordo-mavili takım adına turnuvada yarışan Uğurcan Çakır dün çeyrek finalde MKE Ankaragücü'nden Sıtkı İmdat'ı 4-1 mağlup etti. Çakır, yarı finalde ise normal süresi 2-2 biten çekişmeli maçta Sivasspor'dan Erdoğan Yeşilyurt'a altın golle kaybetti. Uğurcan, "Yarı finale yakışır bir maç oldu. Bu organizasyonda bulunduğum için çok mutluyum" dedi.
- 11.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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