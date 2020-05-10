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10 Mayıs 2020, Pazar
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Ndiaye güç topluyor

Ndiaye güç topluyor

Lige ara verilmeden önce sakatlanan Badou Ndiaye salonda çalıştı. Senegalli oyuncu bisiklet çevirip, ayağını güçlendirme çalışması yaptı. Hızla iyileşen Ndiaye'nin kısa süre içinde takıma katılması hedefleniyor.

Lige ara verilmeden önce sakatlanan Badou Ndiaye salonda çalıştı. Senegalli oyuncu bisiklet çevirip, ayağını güçlendirme çalışması yaptı. Hızla iyileşen Ndiaye'nin kısa süre içinde takıma katılması hedefleniyor.
  1. 10.5.2020
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