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10 Mayıs 2020, Pazar
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Komando idmanı

Komando idmanı

Bordo-mavililer ‘normal düzene’ çabuk ısındı. İdmanda kuvvet çalışmaları gerçekleştirildi. Oyuncuların neşesi, hırsı dikkat çekti.

Süper Lig'in 12 Haziran'da başlayacağının açıklanması ile birlikte 'da hazırlıklar hız kazandı. Dün çift idman yapıldı. Kovid-19 testleri negatif çıkan oyuncular yine tam kadro çalıştılar. Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde sabah 'nde yapılan ilk antrenmanda kuvvet çalışmaları gerçekleştirildi. Oyuncular ayrıca masa ve ayak tenisi oynadı. Morallerin yüksek olması dikkat çekti. Bordo-mavililer akşam saatlerinde yaptığı ikinci antrenmanla günü tamamladı.
  1. 10.5.2020
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