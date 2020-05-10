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10 Mayıs 2020, Pazar
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Kafato için anma mesajı

Kafato için anma mesajı

Bordo-mavili yönetim, 9 2017'de vefat eden ve İdmanocağı'nın unutulmaz kalecisi 'yu andı.

Bordo-mavili yönetim, 9 2017'de vefat eden ve İdmanocağı'nın unutulmaz kalecisi 'yu andı. Resmi siteden verilen bilgide, 1924 yılında 'da doğan İtalyan asıllı Kafato'nun Trabzon Lisesi ve İdmanocağı forması giyip sonrasında İdmanocağı Kulübü'nde yönetim kurulu üyeliği yaptığı vurgulandı.
  1. 10.5.2020
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