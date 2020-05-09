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09 Mayıs 2020, Cumartesi
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'da toplu idman

Trabzonspor'da toplu idman

Corona virüsü testleri negatif çıkan ’un antrenman metodu değişti. Sosyal mesafe kuralı uygulanmadı. Tüm takım birlikte çalıştı.

Süper Lig'de lider durumda bulunan bir yandan 'na başvuran 'nin yeni bir karar alıp almayacağını beklerken diğer taraftan 12 Haziran'da kaldığı yerden başlatılacak sezonun çalışmalarını sürdürüyor. temsilcisinde önceki güne kadar tek idman yapılıyordu. Futbolcular da koronavirüs sebebiyle sosyal mesafe kuralına uygun şekilde birbirlerinden en az 5 metre uzak durarak çalışıyorlardı. Önceki gün yapılan testlerde hiçbir oyuncuda koronavirüse rastlanmamasının ardından idmanların metodu da değişti. Trabzonspor dün ilk kez çift idman gerçekleştirdi. Resmi siteden yapılan açıklamada "Pazartesi gününden bu yana gruplar halinde çalışmalarını sürdüren futbolcularımız takım halinde idmanlara başladı. Teknik direktörümüz Hüseyin Çimşir yönetminde taktiksel antrenman gerçekleştirildi" denildi.

  1. 9.5.2020
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