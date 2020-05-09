Trabzonspor'da toplu idman
Corona virüsü testleri negatif çıkan Trabzonspor’un antrenman metodu değişti. Sosyal mesafe kuralı uygulanmadı. Tüm takım birlikte çalıştı.
Süper Lig'de lider durumda bulunan Trabzonspor bir yandan Bilim Kurulu'na başvuran TFF'nin yeni bir karar alıp almayacağını beklerken diğer taraftan 12 Haziran'da kaldığı yerden başlatılacak sezonun çalışmalarını sürdürüyor. Karadeniz temsilcisinde önceki güne kadar tek idman yapılıyordu. Futbolcular da koronavirüs sebebiyle sosyal mesafe kuralına uygun şekilde birbirlerinden en az 5 metre uzak durarak çalışıyorlardı. Önceki gün yapılan testlerde hiçbir oyuncuda koronavirüse rastlanmamasının ardından idmanların metodu da değişti. Trabzonspor dün ilk kez çift idman gerçekleştirdi. Resmi siteden yapılan açıklamada "Pazartesi gününden bu yana gruplar halinde çalışmalarını sürdüren futbolcularımız takım halinde idmanlara başladı. Teknik direktörümüz Hüseyin Çimşir yönetminde taktiksel antrenman gerçekleştirildi" denildi.
- 9.5.2020
- Mehmet Sepil: Senaryolar istediğimiz gibi gitmezse devletimiz devrede
- İsmail Yüksek'in öne çıkan özellikleri neler? Eski hocası açıkladı
- Emre Bol: Lig tescil edilse hiçbir Trabzonsporlu bu şampiyonluğa sevinemez
- Mustafa Reşit Akçay: Futbolda sosyal mesafe yok!
- Adnan Dalgakıran: Liglerin başlamasını sağlıklı bulmuyoruz
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Trabzonspor'da toplu idman haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.