Trabzonspor'da toplu idman

Süper Lig'de lider durumda bulunan Trabzonspor bir yandan Bilim Kurulu'na başvuran TFF'nin yeni bir karar alıp almayacağını beklerken diğer taraftan 12 Haziran'da kaldığı yerden başlatılacak sezonun çalışmalarını sürdürüyor. Karadeniz temsilcisinde önceki güne kadar tek idman yapılıyordu. Futbolcular da koronavirüs sebebiyle sosyal mesafe kuralına uygun şekilde birbirlerinden en az 5 metre uzak durarak çalışıyorlardı. Önceki gün yapılan testlerde hiçbir oyuncuda koronavirüse rastlanmamasının ardından idmanların metodu da değişti. Trabzonspor dün ilk kez çift idman gerçekleştirdi. Resmi siteden yapılan açıklamada "Pazartesi gününden bu yana gruplar halinde çalışmalarını sürdüren futbolcularımız takım halinde idmanlara başladı. Teknik direktörümüz Hüseyin Çimşir yönetminde taktiksel antrenman gerçekleştirildi" denildi.