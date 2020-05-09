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09 Mayıs 2020, Cumartesi
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Edgar’ı verin

Edgar’ı verin

, Yusuf Yazıcı'yı Lille'e satarken bu içeriğinde Edgar Le de bordo-mavili ekibin yolunu tutmuştu.

ekibi, Edgar'ı Feyenoord'a kiralamıştı. ekibi, 26 yaşındaki savunma oyuncusunu bu yıl da kiralık olarak kadrosunda tutmak istiyor. Ancak daha çok satış ihtimali üzerinde duruyor. Bordo-mavili kulüple, Egdar'ı 1 sezon daha isteyen Hollanda ekibi arasında kıran kırana pazarlıklar sürüyor.

  1. 9.5.2020
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