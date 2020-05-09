Edgar’ı verin

Karadeniz ekibi, Edgar'ı Feyenoord'a kiralamıştı. Hollanda ekibi, 26 yaşındaki savunma oyuncusunu bu yıl da kiralık olarak kadrosunda tutmak istiyor. Ancak Trabzonspor daha çok satış ihtimali üzerinde duruyor. Bordo-mavili kulüple, Egdar'ı 1 sezon daha isteyen Hollanda ekibi arasında kıran kırana pazarlıklar sürüyor.