Bilal hırslı

Trabzonspor'un devre arası transferlerinden Bilal Başacıkoğlu idmanların en hırslı isimlerinden biri. Başarılı futbolcu, oynanması halinde sezonun kalan bölümünde daha fazla süre alabilmek için çok çalışıyor. Onun bu azmi ve hırsı teknik direktör Hüseyin Çimşir'i bir hayli memnun ediyor.