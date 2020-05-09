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09 Mayıs 2020, Cumartesi
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Bilal hırslı

Bilal hırslı

'un devre arası transferlerinden idmanların en hırslı isimlerinden biri. Başarılı futbolcu, oynanması halinde sezonun kalan bölümünde daha fazla süre alabilmek için çok çalışıyor. Onun bu azmi ve hırsı 'i bir hayli memnun ediyor.

'un devre arası transferlerinden idmanların en hırslı isimlerinden biri. Başarılı futbolcu, oynanması halinde sezonun kalan bölümünde daha fazla süre alabilmek için çok çalışıyor. Onun bu azmi ve hırsı Hüseyin Çimşir'i bir hayli memnun ediyor.

  1. 9.5.2020
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