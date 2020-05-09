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09 Mayıs 2020, Cumartesi
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Ahmet Ağaoğlu'dan Mustafa Cengiz’e mesaj

 Başkanı , ameliyat geçiren Başkanı için kulübün Twitter hesabından bir mesaj yayımladı.

Ağaoğlu "Başarılı bir ameliyat geçiren ve tedavisi yoğun bakımda devam eden Kulübü Başkanı Sayın 'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum" dedi.

  1. 9.5.2020
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