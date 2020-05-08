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08 Mayıs 2020, Cuma
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için transferi yazdılar! ...

Trabzonspor için transferi yazdılar! Nampalys Mendy...

için son dakika gelişmesi... Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından biri olan bordo mavililerin İngiltere'de yaptığı transfer girişimini İtalyanlar yazdı. Buna göre Trabzonspor, Leicester City'de forma giyen 'i istiyor! İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

transferde vites yükseltti... Süper Lig'de şampiyonluğa oynayan Karadeniz devi, İngiltere'de aradığı ismi buldu.

Eurocalciomercato.net'in okuyucularına konu ile ilgili aktardığı haber şu şekilde;

"Udinese ve Trabzonspor, için rekabet ediyor.

27 yaşındaki Fransız asıllı Senegalli futbolcunun sözleşmesi 30 Haziran'da sona eriyor. Nampalys Mendy'in geleceği Leicester'da olmayabilir. 2017 yılında Chelsea'ye olan N'golo Kante'nin yerine gelen oyuncu, mavilerle devam etmeyebilir.

Le10Sport'un edindiği bilgilere göre oyuncuyu isteyen söz konusu takımlar Udinese ve Trabzonspor. Öte yandan oyuncu, bu sezon Brendan Rodgers tarafından pek tercih edilmedi."

NAMPALYS MENDY KİMDİR?

23 Haziran 1992 tarihinde Fransa'dan dünyaya gelen Mendy, aslen Senegal kökenlidir.

1,67 boyundaki oyuncu ön libero ve 6 numara görevi üstlenebiliyor.

Mendy, şimdiye kadar AS Monaco U19, AS Monaco B, Monaco A Takımı, Nice ve Liecester takımlarında forma giydi. Öte yandan bu sezon sadece 6 müsabakada rol aldı.

  1. 08.05.2020
  2. Güncelleme: 08.05.2020 13:51
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