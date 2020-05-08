Trabzonspor için transferi yazdılar! Nampalys Mendy...
Trabzonspor için son dakika transfer gelişmesi... Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından biri olan bordo mavililerin İngiltere'de yaptığı transfer girişimini İtalyanlar yazdı. Buna göre Trabzonspor, Leicester City'de forma giyen Nampalys Mendy'i istiyor! İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Trabzonspor transferde vites yükseltti... Süper Lig'de şampiyonluğa oynayan Karadeniz devi, İngiltere'de aradığı ismi buldu.
Eurocalciomercato.net'in okuyucularına konu ile ilgili aktardığı haber şu şekilde;
"Udinese ve Trabzonspor, Nampalys Mendy için rekabet ediyor.
27 yaşındaki Fransız asıllı Senegalli futbolcunun sözleşmesi 30 Haziran'da sona eriyor. Nampalys Mendy'in geleceği Leicester'da olmayabilir. 2017 yılında Chelsea'ye transfer olan N'golo Kante'nin yerine gelen oyuncu, mavilerle devam etmeyebilir.
Le10Sport'un edindiği bilgilere göre oyuncuyu isteyen söz konusu takımlar Udinese ve Trabzonspor. Öte yandan oyuncu, bu sezon Brendan Rodgers tarafından pek tercih edilmedi."
NAMPALYS MENDY KİMDİR?
23 Haziran 1992 tarihinde Fransa'dan dünyaya gelen Mendy, aslen Senegal kökenlidir.
1,67 boyundaki oyuncu ön libero ve 6 numara görevi üstlenebiliyor.
Mendy, şimdiye kadar AS Monaco U19, AS Monaco B, Monaco A Takımı, Nice ve Liecester takımlarında forma giydi. Öte yandan bu sezon sadece 6 müsabakada rol aldı.
- 08.05.2020
- Güncelleme: 08.05.2020 13:51
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Trabzonspor için transferi yazdılar! Nampalys Mendy... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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