Trabzonspor için transferi yazdılar! Nampalys Mendy...

Trabzonspor transferde vites yükseltti... Süper Lig'de şampiyonluğa oynayan Karadeniz devi, İngiltere'de aradığı ismi buldu.

Eurocalciomercato.net'in okuyucularına konu ile ilgili aktardığı haber şu şekilde;

"Udinese ve Trabzonspor, Nampalys Mendy için rekabet ediyor.

27 yaşındaki Fransız asıllı Senegalli futbolcunun sözleşmesi 30 Haziran'da sona eriyor. Nampalys Mendy'in geleceği Leicester'da olmayabilir. 2017 yılında Chelsea'ye transfer olan N'golo Kante'nin yerine gelen oyuncu, mavilerle devam etmeyebilir.

Le10Sport'un edindiği bilgilere göre oyuncuyu isteyen söz konusu takımlar Udinese ve Trabzonspor. Öte yandan oyuncu, bu sezon Brendan Rodgers tarafından pek tercih edilmedi."

NAMPALYS MENDY KİMDİR?

23 Haziran 1992 tarihinde Fransa'dan dünyaya gelen Mendy, aslen Senegal kökenlidir.

1,67 boyundaki oyuncu ön libero ve 6 numara görevi üstlenebiliyor.

Mendy, şimdiye kadar AS Monaco U19, AS Monaco B, Monaco A Takımı, Nice ve Liecester takımlarında forma giydi. Öte yandan bu sezon sadece 6 müsabakada rol aldı.