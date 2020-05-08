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08 Mayıs 2020, Cuma
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Testler temiz

Testler temiz

Kulübü resmi sitesinden yaptığı duyuruda futbolcular ve teknik kadroya yapılan .

Kulübü resmi sitesinden yaptığı duyuruda futbolcular ve teknik kadroya yapılan . Bildiride "Futbolcu kadromuz ve teknik heyetimize yapılan COVID-19 testleri sonuçlanmış ve pozitif vakaya rastlanmamıştır" denildi. Trabzonspor bugünden itibaren sakatlıkları bulunan futbolcular hariç tam kadro çalışacak. Ayrıca 15 gün içinde bir hazırlık maçı oynayacak. Fırtına, eğer rakip bulunamazsa U-19 takımıyla karşı karşıya gelecek.
  1. 8.5.2020
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