Önce kupa sonra Avrupa - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
08 Mayıs 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Uğurcan Çakır kararını verdi! Önce kupa sonra...

Önce kupa sonra Avrupa

Önce kupa sonra Avrupa

Trabzonspor’un kalecisi Uğurcan, devleri peşine taktı Genç eldiven önceliği bu sezonki iki kupaya verdi Sonrasında direkt oynayabileceği bir takım istiyor.

Bordo-mavili ekibin file bekçisi Uğurcan Çakır gösterdiği performansla kısa sürede Avrupa'nın birçok devini peşine takmış durumda. Özellikle Ada temsilcileri 23 yaşındaki kaleci için kesenin ağzını açtı.

, Everton, ve Tottenham'ın renklerine bağlamak istediği Uğurcan ise sezon sonuna kadar transfere kulaklarını kapatmış durumda. Başarılı eldiven öncelikle 'de şampiyonluğu ve 'nı kaldırmayı hedefliyor.

GARANTİ FORMA İSTİYOR

Ardından kendisine gelen teklifleri dinlemeye başlayacak. Uğurcan, Avrupa'ya açıldığında da direkt forma giyeceği bir kulübe olmak istiyor. Liverpool ismi çok cazip olsa da Alisson'un arkasında yedek beklemek istemeyen başarılı kaleci tercihini 'garanti forma' giyebileceği bir kulüpten yana kullanacak. 'nun Tottenham'ı tam da bu sebeple öne çıkıyor.

  1. 8.5.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Önce kupa sonra Avrupa haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA