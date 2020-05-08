Önce kupa sonra Avrupa

Bordo-mavili ekibin file bekçisi Uğurcan Çakır gösterdiği performansla kısa sürede Avrupa'nın birçok devini peşine takmış durumda. Özellikle Ada temsilcileri 23 yaşındaki kaleci için kesenin ağzını açtı.

Liverpool, Everton, Newcastle United ve Tottenham'ın renklerine bağlamak istediği Uğurcan ise sezon sonuna kadar transfere kulaklarını kapatmış durumda. Başarılı eldiven öncelikle Süper Lig'de şampiyonluğu ve Türkiye Kupası'nı kaldırmayı hedefliyor.

GARANTİ FORMA İSTİYOR

Ardından kendisine gelen teklifleri dinlemeye başlayacak. Uğurcan, Avrupa'ya açıldığında da direkt forma giyeceği bir kulübe transfer olmak istiyor. Liverpool ismi çok cazip olsa da Alisson'un arkasında yedek beklemek istemeyen başarılı kaleci tercihini 'garanti forma' giyebileceği bir kulüpten yana kullanacak. Jose Mourinho'nun Tottenham'ı tam da bu sebeple öne çıkıyor.