Trabzon hazırdır çıkar oynarız
Başkan Ağaoğlu, A SPOR’a konuştu: Lider olmamıza rağmen ‘lig tescil edilsin’ demedik. Biz zaten maçları oynamak isteriz.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, TFF Başkanı Nihat Özdemir'in ligleri 12 Haziran'da başlatma kararını A SPOR'a değerlendirdi. Ağaoğlu, "Bu takvimle ilgili bir karar. Bir oyuncuda kononavirüs çıkarsa Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı'nın 'Temasta bulunduğu insanlar 14 gün karantinaya alınır' talimatı var. Böyle bir durumda sadece bir oyuncuyu çıkarıp önlem alamazsınız. Bir futbolcuda pozitif çıkarsa o takım maç oynayamaz. Orada bir 'şimdilik' ifadesi var" dedi. Ağaoğlu, Trabzonspor'un tescil istediğine dair oluşturulan algılara ise çok sert tepki gösterdi. Bordo-mavili kulübün başkanı "14 kulübün oynanması, 4 kulübün oynanmaması yönünde görüş bildirdiği söyleniyor. Bu 4 kulüpten birinin de Trabzonspor olduğu söyleniyor. Sürecin başından beri başımız nereye gittiyse ayaklarımız oraya gitti. Ligde lider olmamıza rağmen tescil edilsin demedik. Sonuçta biz zaten idmanlara başladık. Hocamızın söylediğine göre pazartesi idmanlara ikiye çıkacak. Biz hazır olur ve çıkar oynarız" diye konuştu.
MECBUREN KONUŞTUK
"BİZİM tescil istediğimizi söylüyorlar. Bu prematüre beyinlerin ürettiği senaryoyu gün gelir bu tür insanlar senaryoda figüran olarak oynarlar. Bu insanlar fazla ileri gittiği için açıklama yapmak zorunda kaldık. Biz işimizi ciddi yapan bir kulübüz. Ne pahasına olursa olsun şampiyon olalım düşüncesinde bir kulüp değiliz. Ülkede her şey yolunda giderse, tatmin edici cevaplar verilirse Trabzonspor o maçları oynamak için her zaman hazır olur."
- 7.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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