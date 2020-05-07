Trabzon hazırdır çıkar oynarız

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, TFF Başkanı Nihat Özdemir'in ligleri 12 Haziran'da başlatma kararını A SPOR'a değerlendirdi. Ağaoğlu, "Bu takvimle ilgili bir karar. Bir oyuncuda kononavirüs çıkarsa Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı'nın 'Temasta bulunduğu insanlar 14 gün karantinaya alınır' talimatı var. Böyle bir durumda sadece bir oyuncuyu çıkarıp önlem alamazsınız. Bir futbolcuda pozitif çıkarsa o takım maç oynayamaz. Orada bir 'şimdilik' ifadesi var" dedi. Ağaoğlu, Trabzonspor'un tescil istediğine dair oluşturulan algılara ise çok sert tepki gösterdi. Bordo-mavili kulübün başkanı "14 kulübün oynanması, 4 kulübün oynanmaması yönünde görüş bildirdiği söyleniyor. Bu 4 kulüpten birinin de Trabzonspor olduğu söyleniyor. Sürecin başından beri başımız nereye gittiyse ayaklarımız oraya gitti. Ligde lider olmamıza rağmen tescil edilsin demedik. Sonuçta biz zaten idmanlara başladık. Hocamızın söylediğine göre pazartesi idmanlara ikiye çıkacak. Biz hazır olur ve çıkar oynarız" diye konuştu.

MECBUREN KONUŞTUK

"BİZİM tescil istediğimizi söylüyorlar. Bu prematüre beyinlerin ürettiği senaryoyu gün gelir bu tür insanlar senaryoda figüran olarak oynarlar. Bu insanlar fazla ileri gittiği için açıklama yapmak zorunda kaldık. Biz işimizi ciddi yapan bir kulübüz. Ne pahasına olursa olsun şampiyon olalım düşüncesinde bir kulüp değiliz. Ülkede her şey yolunda giderse, tatmin edici cevaplar verilirse Trabzonspor o maçları oynamak için her zaman hazır olur."