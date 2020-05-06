Trabzon çağı! Ağaoğlu tüm takımların kendilerini izleyeceğini söyledi
Son 3 sezondur yaptığı gençlik hamlesi Fırtına'yı bir adım öne geçirdi. Ağaoğlu "Herkes bizi örnek alacak" dedi. Ligin devamıyla ilgili "Oynayıp şampiyon olmak istiyoruz" ifadesini kullandı.
Karadeniz devinde başkan Ahmet Ağaoğlu ve ekibinin mali açıdan kulübü düzlüğe çıkarmak için art arda yaptığı hamleler corona virüsü sonrası büyük avantaj olacak. Bordo-mavili yönetim geldikleri günden bu yana hem takım bütçesini aşağılara indirdiler hem de gençlik atağıyla ön plana çıktılar. Trabzonspor takıma katkı sağlamayan isimlerle yollarını ayırdıktan sonra parayı direkt 11'de kullanacağı isimlere harcamıştı. Futbolcu fabrikası gibi çalışan alt yapısını da devreyen sokan Fırtına böylece önemli bir atılım yaptı. Takım bütçesi 16 milyon euro'ya kadar geriledi. Yaş ortalaması da iyice düştü.
SAHADA KAZANIRIZ
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da kendilerinin bu zorlu günlerden en az zararla çıkacaklarını kaydetti. Ağaoğlu "Salgın sonrası süreç normale döndüğünde biz ve bizim gibi kulüpler diğerlerine örnek olacak. Bizim dönemimiz başlayacak. Çünkü biz bu adımları herkesten önce attık" dedi. Trabzonspor çağının başlayacağını söyledi. Liglerin geleceğiyle ilgili "Trabzonspor olarak alınacak her karara saygılıyız. Bizim ana fikrimiz oynayıp şampiyon olmak. Zaten bu haftaya kadar oynanmış ligin lideri biziz" ifadelerini kullandı.
- 6.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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