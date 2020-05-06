Testlere girdiler - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
06 Mayıs 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Testlere girdiler

Testlere girdiler

Testlere girdiler

Fırtına saha çalışmalarını dün de sosyal mesafe kurallarına uyarak 6 ayrı grup halinde sürdürdü.

Fırtına saha çalışmalarını dün de sosyal mesafe kurallarına uyarak 6 ayrı grup halinde sürdürdü. 4'er futbolcudan oluşan 6 grup esneklik, dinamik denge, kalça ve patlayıcı kuvvet ile aerobik dayanıklılık testlerine girdiler. Tedavileri süren Yusuf Sarı ve Ahmet Canbaz haricinde karantinadaki Sörloth katılmadı.
  1. 6.5.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Testlere girdiler haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA