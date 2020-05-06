Testlere girdiler

Fırtına saha çalışmalarını dün de sosyal mesafe kurallarına uyarak 6 ayrı grup halinde sürdürdü.

Fırtına saha çalışmalarını dün de sosyal mesafe kurallarına uyarak 6 ayrı grup halinde sürdürdü. 4'er futbolcudan oluşan 6 grup esneklik, dinamik denge, kalça ve patlayıcı kuvvet ile aerobik dayanıklılık testlerine girdiler. Tedavileri süren Yusuf Sarı ve Ahmet Canbaz haricinde karantinadaki Sörloth katılmadı.