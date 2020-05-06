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06 Mayıs 2020, Çarşamba
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Futbolu çok özlemişler

Futbolu çok özlemişler

 ekibinin hocası , yeniden başlayan antrenmanlarda öğrencilerinin azmi dolayısıyla mutlu.

ekibinin hocası , yeniden başlayan antrenmanlarda öğrencilerinin azmi dolayısıyla mutlu. Çimşir "Gözlerinizden okunuyor, hepiniz futbolu çok özlemişiniz" dedi. Yeniden sahaya çıkan futbolcuların da psikolojik olarak da rahatladıkları belirtildi.
  1. 6.5.2020
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