Bütçe şekillenecek - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
06 Mayıs 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Bütçe şekillenecek

Bütçe şekillenecek

Bütçe şekillenecek

Başkan , mali açıdan bu zorlu günleri en kolay aşacak kulüp olduklarını belirtti.

Başkan , mali açıdan bu zorlu günleri en kolay aşacak kulüp olduklarını belirtti. Liglere verilen arada yayıncı kuruluştan gelen paranın kesilmesi, bilet satışlarının durması, TS Club'ların kapalı olması sebebiyle gelirlerin neredeyse sıfırlandığını belirten Ağaoğlu gelecek sezonun bütçesini hazırlamak için uğraştıklarını söyledi. Ağaoğlu "Alt yapımız sayesinde zorlu günleri daha kolay aşacağız" dedi.
  1. 6.5.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bütçe şekillenecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA