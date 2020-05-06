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06 Mayıs 2020, Çarşamba
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’ne geçmiş olsun

Ankaragücü’ne geçmiş olsun

temsilcisi, 'nün "Bir futbolcumuzda virüsüne rastlandı" açıklaması üzerine Başkent ekibine geçmiş olsun dileklerini iletti.

temsilcisi, 'nün "Bir futbolcumuzda virüsüne rastlandı" açıklaması üzerine Başkent ekibine geçmiş olsun dileklerini iletti. Twitter adresinden "COVID-19 testi pozitif çıkan futbolcunuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" açıklaması yapıldı.
  1. 6.5.2020
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