Uğurcan’ın aklı kupada
Bu sezon transferin en çok konuşulacak isimleri arasında gösterilen Uğurcan Çakır bu konuyla hiç ilgilenmiyor.
İngiltere'den Newcastle, Tottenham ve Liverpool'un istediği genç eldivene Avrupa'nın birçok devinden teklif var. Ancak 23 yaşındaki kaleci "Bu sene şampiyonluğu kazanalım transfer sonraki iş" diyor.
- 5.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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