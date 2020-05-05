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05 Mayıs 2020, Salı
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’ın aklı kupada

Uğurcan’ın aklı kupada

Bu sezon transferin en çok konuşulacak isimleri arasında gösterilen Çakır bu konuyla hiç ilgilenmiyor.

'den Newcastle, Tottenham ve 'un istediği genç eldivene Avrupa'nın birçok devinden teklif var. Ancak 23 yaşındaki kaleci "Bu sene şampiyonluğu kazanalım sonraki iş" diyor.

  1. 5.5.2020
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