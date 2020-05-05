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05 Mayıs 2020, Salı
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Haydi vira bismillah

Haydi vira bismillah

uzun süre sonra tesislerde ilk antrenmanını gerçekleştirdi Üç farklı seansta çalışan futbolcular sosyal mesafe kurallarına da uydu.

Lider , Covid- 19 salgını nedeniyle 19 Mart'ta ertelenen 'in ardından dün ilk kez sahaya indi. Resmi siteden yapılan açıklada, Sağlık Kurulu'nun hazırlamış olduğu Futbola Dönüş Öneri Protokolü'ndeki maddeler doğrultusunda birer saat aralıklarla 14.45'ten başlayarak 'ne gelen oyuncuların teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde, üç grup halinde ve 8 futbolcudan oluşacak şekilde birer saat arayla aerobik dayanıklılık koşuları gerçekleştirdiği kaydedildi. Futbolcular ve teknik heyetin sosyal mesafeye uyarak çalıştığı vurgulanan açıklamada, tedavileri devam eden Yusuf Sarı ve Ahmet Canbaz'ın yanı sıra ülkesinden gelerek, karantina süreci devam eden Sörloth'ün antrenmanda yer almadığı ifade edildi.

  1. 5.5.2020
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